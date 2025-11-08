El canadiense Félix Auger-Aliassime será el primer rival de Sinner en Turín

El ajustado calendario impidió conocer el elenco principal de la Copa de Maestros hasta el último momento, apenas unas horas antes del comienzo este domingo con el dobles. Después, el pistoletazo de salida del cuadro individual con el enfrentamiento entre el español Carlos Alcaraz y el australiano Alex de Miñaur.

La incógnita por la posible presencia de Musetti obligó a la organización a completar un movimiento inusual como el de mezclar los grupos durante los días, para que tanto el italiano como Djokovic, que todavía tiene que confirmar su asistencia, pudieran descansar y tener un contacto previo con la pista del Inalpi Arena de Turín.

Así las cosas, el grupo Bjorn Borg quedó cerrado con la presencia matemática de Auger-Aliassime, que además será el primer rival de Sinner el lunes no antes de las 20.30 (19.30 GMT).

Musetti será, por tanto, el primer suplente del torneo. La posibilidad de que Djokovic renuncie finalmente a jugar mantiene abierta la posibilidad a que ocupe su lugar en el grupo Jimmy Connors junto a Alcaraz.

Djokovic, a sus 38 años, se convirtió con la victoria a Musetti, en el tercer jugador de la historia con más títulos por detrás, solo, de Roger Federer, que acabó su carrera con 103, y del estadounidense Jimmy Connors, que acumuló 109.