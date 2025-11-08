Más de 5 millones de dólares para el campeón invicto de las Finales ATP

En total, el torneo repartirá 15.5 millones de dólares entre todos los participantes. El italiano Jannik Sinner, vigente campeón, dominó la pasada edición sin ceder un solo set y recibió un total de 4.881.100 dólares.

En 2025, en caso de que exista un campeón invicto, romperá la barrera de los 5 millones por primera vez en la historia del torneo y ganará 5.071.000 dólares.

Solo por participar y completar la fase de grupos, el español Carlos Alcaraz y el resto de contendientes que optan a graduarse como 'Maestros' se adjudicarán 331.000 dólares. Si juegan solo un partido son 165.000 dólares, mientras que dos duelos son 248.000 dólares. Los reservas, 155.000 dólares.

Después, cada victoria en fase de grupos, donde Alcaraz quedó encuadrado con el serbio Novak Djokovic, el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex De Miñaur, se recompensa con 396.500 dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es decir, en caso de que un jugador gane los tres partidos de la fase de grupos, pasaría a semifinales con 1.520.500 dólares. Es precisamente esto, ganar los tres partidos de fase de grupos, lo que necesita Alcaraz para asegurarse se el número 1 del año.

Las semifinales, a las que acceden dos de los cuatro participantes por cada grupo, superan la barrera del millón de dólares para el vencedor. Es la primera ronda en la que podrían verse Alcaraz y Sinner, que pelean por el número 1 del año. En total, 1.183.500 dólares.

La gran final supone 2.367.000 dólares. En total, el campeón invicto sumaría un total de 5.071.000 dólares.

En dobles, los campeones invictos, en caso de haberlos, se adjudicarían un premio total de 959.300 dólares.