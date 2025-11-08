Musetti, la gran esperanza del revés a una mano en la Copa de Maestros

La pasada edición, la de 2024, fue la primera de la historia sin revés a una mano por la ausencia del griego Stefanos Tsitsipas. Entre las ocho mejores raquetas del circuito no había una con revés a una mano, un golpe histórico pero cada vez en un mayor desuso, casi condenado a desaparecer en un tenis tan físico, tan potente, como el actual.

En 2025, existe todavía una posibilidad de que vuelva a estar pendiente. Depende todo de Musetti, obligado a ganar en la final del ATP 250 de Atenas al serbio Novak Djokovic. Ambos son duda para la Copa de Maestros.

El primero por puntos, pues en caso de no ganar se quedará sin posibilidades de superar al canadiense Félix Auger-Aliassime, que ya entrena en Turín; el segundo, porque no ha decidido aún si jugará o no.

En caso de que Djokovic, el tenista que más veces (7) ha ganado la Copa de Maestros, decida no participar, tanto Auger-Aliassime como Musetti entrarán entre los 8 candidatos a 'Maestro'.

Si entra Musetti, el revés a una mano tendría representación. Porque ni el español Carlos Alcaraz ni el italiano Jannik Sinner lo utilizan. Ni el alemán Alexander Zverev ni Djokovic. Tampoco los Taylor Frtiz, Ben Shleton, Alex de Miñaur que completan la edición. Todos a dos manos.

En caso de no participar el italiano, se repetiría la situación del año pasado. Musetti y su revés serían reserva a la espera de una baja de última hora, como lo fueron Tsitsipas y el búlgaro Grigor Dimitrov el pasado año.

Musetti es la gran esperanza del revés a una mano en la Copa de Maestros. El golpe desapareció incluso del top-10 del ránking en 2024 hasta que llegó el italiano para rescatarlo.

El de Carrara es una suerte de heredero, en este sentido, del suizo Roger Federer y del austríaco Dominic Thiem, ya retirados; y del suizo Stan Wawrinka o el francés Richard Gasquet.

En definitiva, el revés a una mano, ese golpe que dotó al tenis de una belleza estética superior, está ahora en manos de Musetti para, al menos, representarlo en el torneo que reúne a los mejores del circuito entre el 9 y el 16 de noviembre en Turín.