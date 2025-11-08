Rybakina, nueva 'maestra', alarga el maleficio de Sabalenka

La kazaja aprovechó la eficacia de su saque y el alto nivel que logró mantener durante todo el partido para cerrar su mayor éxito profesional tras el que logró en Wimbledon en el 2022. Ahora, en su tercera presencia seguida entre las ocho mejores de la temporada logró su otro gran premio.

Nunca antes había pasado la fase de grupos la jugadora kazaja de origen ruso que ha logrado el trofeo después de una final que se prolongó durante una hora y 48 minutos y que logró con pleno de triunfo. Ganó todos los partidos Rybakina que cierra el año con 5,23 millones de dólares de premio y 1500 puntos para la clasificación mundial.

El triunfo en Riad a lustre a un año discreto de la kazaja que no había disfrutado de un año sobresaliente que había mantenido al alza con los triunfos en Estrasburgo y Ningbo.

Rybakina tenía el parcial con Sabalenka en contra. Había perdido ocho de los trece partidos que hasta ahora habían jugado incluidos los tres del 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sabalenka, sin embargo, vuelve a dejar el torneo sin lograr el triunfo, que se le resiste. Alarga su maleficio. Cinco presencias y ninguna victoria. Por segunda vez llegó a la final y otra vez perdió.