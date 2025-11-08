Tien amarra el primer título de su carrera

Tien, de 19 años, consiguió su primer gran éxito. Tras perder la final de Pekín semanas atrás, superado por Jannik Sinner, a la segunda logró amarrar su primer trofeo, en Metz.

El estadounidense, que se unió al brasileño Joao Fonseca como el segundo joven en alcanzar más de una final ATP en el 2025, se erigió, además, en el segundo jugador más joven en ganar este evento después de Novak Djokovic en el 2006.

El californiano mantuvo el tipo a pesar del intento de reacción de Norrie que jugaba su decimosexta final, la primera desde Metz, precisamente, el año pasado, en busca de su sexto título ATP.

El zurdo británico equilibró el partido al ganar el segundo parcial pero luego no pudo aplacar el dominio de Tien que recuperó la iniciativa en la manga definitiva.

El tramo final fue dramático. Tien llegó a ganar por 4-1 pero la reacción de Norrie llevó el encuentro a un final incierto. 4-4 y después al desempate. Tuvo el británico el partido ganado con 5-1 en el 'tie break' pero emergió el joven norteamericano que cerró su éxito después de dos horas y 2 minutos.

El estadounidense, que por primera vez se situará entre los 30 primeros del mundo, ganó por tercera vez en cuatro encuentros a Cameron Norrie al que había ganado en Acapulco y en el Masters 1000 de Shanghai.