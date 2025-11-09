Alcaraz cambia el paso

Alcaraz cambió el paso en la pista rápida de Turín. Después de no poder competir en 2022 por una lesión abdominal, aunque estuvo presente para recoger el premio de número 1 del año, perdió tanto en su primer partido en 2023 como en 2024.

En su debut oficial en la Copa de Maestros cayó ante el alemán Alexander Zverev, aunque consiguió llegar a las semifinales, donde cedió ante el serbio Novak Djokovic, jugador que más veces ha ganado este trofeo (7) pero que no disputó la edición 2024 y se bajó a última hora de la presente por una lesión de hombro.

Un año más tarde, en 2024, el murciano no pudo con el noruego Casper Ruud, segundo reserva en la presente edición. Afectado de un malestar general, obligado a jugar después con una tira nasal rosa para poder respirar bien, no pudo si quiera estar en semifinales.

Sin embargo, este año comenzó de manera diferente. No sin sufrir, pues tuvo que pelear para no dejar escapar un primer set que tenía en su mano con 4-1 y 0-40 a su favor. De Miñaur resucitó, llevó el envite al 'tie-break' y se colocó 5-3 arriba. Alcaraz, en ese momento, contra las cuerdas, reaccionó y con 4 puntos seguidos sentó las bases de una remontada que selló con un segundo set apabullante.

Acabó contento el duelo. Por primera vez con buenas sensaciones tras un primer partido en Turín. Se quitó los nervios en el segundo set, dijo sobre la pista al público del Inalpi Arena en el que se celebra el torneo. Pudo desplegar su mejor juego, convincente pese al traspiés sufrido en el primer set.

Por primera vez, pudo celebrar una victoria en su estreno en Turín. La número 68 del curso, más que nadie. Y sin encajar set, algo fundamental en un torneo con fase de grupos como este. En el horizonte, dos victorias le separan de acabar como número 1 del año. Un poco más lejos, el trofeo de 'Maestro' que nunca ha conseguido ganar. Solo dos españoles, MAnuel Orantes y Alex Corretja, lo consiguieron.