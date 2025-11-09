Alcaraz: "Prefiero tener en mi grupo a Musetti que a Djokovic"

"Obviamente tener a alguien como Novak en el grupo siempre es difícil. La experiencia que tiene en este torneo y el nivel que tiene en pista cubierta es bastante bueno. Perdí contra él en 2023 y jugué muy bien. Me mató", dijo entre risas en rueda de prensa.

"Para ser sincero, prefiero a Lorenzo. No voy a mentir (risas)", añadió.

El español, eso sí, ensalzó el gran año del italiano, al que se medirá en la última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de que sea el partido decisivo para convertirse en el número 1 del año matemáticamente, siempre y cuando gane al estadounidense Taylor Fritz este lunes.

"Si está aquí (Finales ATP), se lo merece por el nivel que ha mostrado en los partidos, los torneos que ha disputado este año y el nivel que ha demostrado en general este año. Ha sido realmente muy alto. Veamos cómo le va, cómo se adapta. Viene de Atenas y no ha podido estar la pista todavía. Pero estoy seguro de que lo hará muy bien", sentenció.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy