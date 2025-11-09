Tenis
09 de noviembre de 2025 - 12:30

Alcaraz: "Se complicó en el primer set, pero contento de haber podido ganar"

Roma, 9 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz, que ganó este sábado al australiano Álex de Miñaur (7-6 (3) y 6-2) en la primera jornada de las Finales ATP, comentó tras su éxito en Turín que está "contento" con su estreno en un partido que se "complicó en el primer set".

Por EFE

Alcaraz se vio obligado a remontar un 3-5 en el 'tie-break' de un primer set que llegó a dominar por 4-1 y 0-40 a su favor.

"Ha sido un partido complicado contra Álex, que es un jugar muy difícil", declaró nada más ganar, sobre la pista central del Inalpi Arena en el que se celebra el torneo.

"Estaba 4-1 0-40 arriba y no pude cerrar. Desde ahí se complicó todo y hasta el 5-3 en el 'tie-break' estaba mejor él. He tratado de estar fuerte mentalmente, concentrado. Y luego contento de haber remontado ahí. Ya en el segundo set no tenía esos nervios y he podido ganar", añadió.

El murciano está ahora a solo dos victorias de certificar el número 1 del año.

"Es siempre un placer jugar aquí en Turín. La primera vez que estuve aquí (2022) no pude jugar, pero viví un momento bonito con el trofeo de número 1. Ahora lucho por todo, por el torneo y por el número 1", sentenció.

Su próximo rival será el estadounidense Taylor Fritz. En la tercera joranda, se medirá al italiano Lorenzo Musetti.