Alcaraz: "Se complicó en el primer set, pero contento de haber podido ganar"

Alcaraz se vio obligado a remontar un 3-5 en el 'tie-break' de un primer set que llegó a dominar por 4-1 y 0-40 a su favor.

"Ha sido un partido complicado contra Álex, que es un jugar muy difícil", declaró nada más ganar, sobre la pista central del Inalpi Arena en el que se celebra el torneo.

"Estaba 4-1 0-40 arriba y no pude cerrar. Desde ahí se complicó todo y hasta el 5-3 en el 'tie-break' estaba mejor él. He tratado de estar fuerte mentalmente, concentrado. Y luego contento de haber remontado ahí. Ya en el segundo set no tenía esos nervios y he podido ganar", añadió.

El murciano está ahora a solo dos victorias de certificar el número 1 del año.

"Es siempre un placer jugar aquí en Turín. La primera vez que estuve aquí (2022) no pude jugar, pero viví un momento bonito con el trofeo de número 1. Ahora lucho por todo, por el torneo y por el número 1", sentenció.

Su próximo rival será el estadounidense Taylor Fritz. En la tercera joranda, se medirá al italiano Lorenzo Musetti.