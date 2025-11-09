Bolelli y Vavassori sorprenden a los favoritos

Después de la victoria del español Marcel Granollers y del argentino Horacio Zeballos sobre los vigentes campeones, Bolelli y Vavassori hicieron bueno el jugar como locales, con un público volcado con sus especialistas en dobles.

En hora y veintidós minutos sellaron su gran victoria, tras un primer envite en el que salvaron cuatro bolas de 'break' y consiguieron romper para el 7-5.

Los ganadores de cuatro títulos volaron en el segundo envite, motivados por su gran juego, y se colocaron con una ventaja de 5-2 que no desaprovecharon para cerrar la victoria a la segunda bola de partido.

Cash y Glasspool están ahora obligados a ganar los dos partidos restantes para mantener sus opciones de estar en semifinales, mientras que el binomio italiano sale reforzado tras no encajar un solo set.

