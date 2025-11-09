Ruud, presente en Turín como segundo reserva

La renuncia del serbio Novak Djokovic, que acusó una molestia en un hombro, dejó vació el hueco de segundo reserva de la Copa de Maestros, pues Lorenzo Musetti entró para ocupar su lugar antes del comienzo del torneo.

La organización del torneo recurrió a Ruud, que aceptó la solicitud y se unirá a al kazajo Alexander Bublik como reservas oficiales del torneo, con pocas posibilidades de entrar a pista como titulares ya que tendría que haber bajas por lesión.

Ruud conoce a la perfección el torneo, pues fue semifinalista la pasada edición, donde cayó ante el italiano Jannik Sinner, y finalista en 2022, donde perdió ante el serbio Novak Djokovic.

El noruego, además de ser reserva, podrá servir de ayuda a los tenistas del cuadro principal en entrenamientos.

