Zverev aplaca la rebeldía de Shelton

Tres bolas de set salvó Zverev en el 'tie-break' del segundo set, cuando su rival se puso 6-3 arriba en el desempate. Soñó Shelton con la remontada en Turín, pero su perseverancia no fue suficiente ante la madurez del alemán, gigante en el momento decisivo de un partido que supo mantener de su lado para empezar por todo lo alto.

Intentó evitar los sobresaltos 'Sascha', pero tuvo que sacar su rabia cuando consiguió aplacar la rebeldía de Shelton. Mantuvo su buen rendimiento de las últimas semanas, en las que ganó en Viena y llegó a las semifinales de París. Le tiene tomada la medida al estadounidense, al que ganó por quinta vez en su carrera. Cuatro de ellas, todas en este 2025, sin encajar un solo set. El debutante en este torneo sufrió las consecuencias a su inexperiencia ante todo un dos veces campeón.

Su primer set dejó entrever un falso paseo en la central del Inalpi Arena. Menos de media hora duró el primero de los envites. El saque, protagonista total para ambos. Tres directos del germano, otros dos por parte del estadounidense. La diferencia radicó en la solidez de Zverev desde el fondo. Rubricó ocho golpes ganadores y solo tres errores no forzados. Radicalmente opuesto a Shelton, algo nervioso, precipitado, con nueve errores no forzados y solo tres golpes ganadores.

Dos 'breaks', uno con 5-3 a su favor, le sirvieron para encarrilar una victoria que gestionó con total tranquilidad. No se fue del partido en ningún momento. Concentrado para no dar opciones al joven Shelton, debutante en esta competición que reúne a las mejores raquetas del circuito en Turín con un formato especial, una fase de grupos en la que cada set, cada juego, puede cambiar la clasificación.

Le sirvió esa madurez en el momento en el que más apretó Shelton, decidido a rebelarse ante Zverev. Salvó dos bolas de 'break' para mantener el empate a dos juegos en el segundo set en el marcador. Celebró cada buen punto con rabia, intentando convencerse de sus posibilidades. Y, por un momento, se lo creyó con merecimiento. Porque encontró una grieta en el muro alemán.

Lo llevó al 'tie-break' para intentar forzar la tercera manga. Se puso 4-0 arriba. Después, 6-3. Tres puntos de set al limbo que supo rescatar Zverev, clínico en el primer punto de partido que tuvo para sumar cinco puntos seguidos y firmar la remontada en ese desempate. Victoria sin encajar set para el germano, clave en el torneo.

Ambos pertenecen al grupo Bjorn Borg que comparten con el italiano Jannik Sinner, curiosamente el verdugo de ambos en sus últimas derrotas. De Zverev, en concreto, de las dos últimas. Será su próximo rival en Turín. El de Shelton, el canadiense Félix Auger- Aliassime.