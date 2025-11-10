Alcaraz domina el cara a cara con rivales de Turín menos Zverev, con el que empata

Sólo el alemán Alexander Zverev le aguanta en ese historial de enfrentamientos con un 6-6 mientras que a Jannik Sinner, su gran rival en la pelea por el número 1, le endosa un 10-5.

Las exhibiciones, por mucho dinero que otorguen, no las computa la ATP, y el 'cara a cara' sale a favor del tenista murciano, quien a sus 22 años es el más joven de los que comparecen en la competición de los mejores del año, que es la que cierra el curso.

A De Miñaur, con su triunfo de este domingo, le ganó ya en las cinco ocasiones en las que se cruzaron, tres de ellas en este 2025, y a los otros dos rivales que tiene en el grupo Jimmy Connors también les supera de forma clara.

Este martes el español se medirá al perdedor del duelo de este lunes entre Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, y el jueves cerrará la fase de grupos contra el que gane de entre el estadounidense y el italiano. A Fritz le doblega por 4-1 con un 2-1 en la presente campaña y a Musetti por 6-1 con un 3-0 reciente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el otro grupo, el Bjorn Borg, están Sinner, Zverev, el estadouinidense Ben Shelton y el canadiense Felix Auger Aliassime. El italiano, con el que mantiene la mayor rivalidad al ser los dos mejores tenistas del momento y apuntan a serlo también durante la próxima década, es el adversario al que más se enfrentó, en concreto, en 15 partidos de la ATP, de los que el de El Palmar ganó 10 y el de San Cándido, de 24 años, cinco. En este 2025 el bagaje es de 4-1 para Alcaraz.

Con Shelton se da un 3-0 a favor de Carlos (1-0 esta temporada) y con Auger Aliassime un 4-3 sin que hayan jugado desde enero. Zverev, por su parte, fue capaz de ganarle la mitad de los partidos que disputó frente al español aunque tres de ellos cuando el número 1 era un adolescente. De sus cuatro últimos choques ante el de Hamburgo el murciano ganó tres, incluido el de esta campaña en las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati por 6-4 y 6-3.

El bagaje global en todos esos enfrentamientos entre Alcaraz y los otros siete jugadores que están esta semana en Turín es de 38-16 a favor de Carlos con un 14-2 este año.

Cabe reseñar que de los jugadores que estaban clasificados para estas Nitto ATP Finals sólo Novak Djokovic le tiene ganado el cara a cara, por 4-5, pero el veterano tenista serbio renunció a disputar el torneo tras proclamarse campeón en el ATP 250 de Atenas ganando en la final a Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5 para levantar su título 101 en el circuito.

Su incomparecencia propició precisamente la presencia de Musetti, quien entró en el grupo en el que figura Alcaraz y en el que estaba en principio el de Belgrado.