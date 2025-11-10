Arévalo y Pavic, derrotados en su estreno en las Finales ATP

Finalistas de la pasada edición y ganadores de tres Masters 1.000 durante el curso, Arévalo y Pavic se toparon con la solidez de los británicos, especialmente en un segundo set en el que gozaron de 4 bolas para alargar el duelo al superdesempate.

Después de un primer envite en el que Skupski y Salisbury supieron sobrevivir a una bola de 'break' para después romper y agenciarse la primera manga, Arévalo y Pavic sacaron su mejor tenis para intentar evitar la derrota.

Llegaron a colocarse 5-4 y 0-40 arriba. Cuatro bolas de set que se fueron al limbo ante la resistencia de los británicos, que evitaron el sobresalto de un tercer set a 10 puntos.

Salvadoreño y croata, cuartos del ránking, un puesto por encima de Skupski y Salisbury, están ahora obligados a ganar los otros dos partidos del grupo para poder pasar a semifinales.

En su camino están el binomio formado por el finés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, segundos del mundo, y los estadounidenses Christian Harrison y Evan King, octavos del ránking.