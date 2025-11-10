Fritz aplaca a Musetti

Recibido con honores por su público, Musetti cumplió a sus 23 años el objetivo de muchos tenistas. Competir por ser un 'maestro'. Por puntos no logró sellar el billete, pero la baja del serbio Novak Djokovic le abrió la puerta del prestigioso torneo que reúne a las mejores raquetas del planeta.

El cansancio tras las tres horas de final que disputó el sábado en Atenas, precisamente contra 'Nole', jugó en su contra. Los martillazos de Fritz fueron un castigo constante para el nacido en Carrara. El estadounidense fue un muro sin piedad. Cada bola fue más fuerte, cada punto soltó más el brazo hasta que apagó definitivamente la ilusión de Musetti.

Acabó frustrado el italiano ante todo un finalista de la pasada edición. Solo Sinner le privó del título de 'maestro' en esa misma pista, la central del Inalpi Arena que acoge el torneo. Tercer año consecutivo en Turín de Fritz, que además consiguió igualar el cara a cara entre ambos, equilibrado ahora con 3 victorias para cada uno.

El único precedente entre ambos en pista cubierta lo ganó Fritz. Y se notó. Las condiciones le favorecieron. Lo aprovechó al máximo. Derechas potentes al fondo de la pista como antídoto de la calidad del italiano, en volandas en muchos momentos gracias al apoyo del público, volcado con uno de sus representantes en los puntos bonitos que rubricó.

Pero la estética no pudo con la potencia. Y eso que empezó mejor el local. Tuvo cuatro bolas de 'break' a su favor en el tercer juego del primer set. Las desaprovechó y, como suele pasar en este tipo de escenarios, lo pagó caro. En el cuarto juego cedió su servicio. La mitad de ocasiones necesitó Fritz para robar el saque.

Encarriló la manga y la pudo cerrar con otro 'break', pero el orgullo de Musetti se interpuso para evitarlo, esperanzado en igualar con el saque del americano. Nada pudo hacer ante la potencia desde el fondo de su rival, que encaminó la victoria con un juego en blanco.

Se frustró Musetti. Le faltó siempre estar más certero en el último golpe. Demasiadas oportunidades perdidas en la red. Perdió un poco los nervios y ya en el segundo set empezó torcido. Se vio contra las cuerdas nada más empezar, en su primer servicio, y tuvo que salvar cuatro bolas de 'break' para mantener un saque que perdió en su siguiente turno.

La precisión de Fritz al saque fue fundamental. Firmó 13 directos, de ellos 9 en el segundo set y dos en el juego final que dejaron a Musetti sin opciones de remontada. No pudo contra la potencia de Fritz, que se jugará un puesto en semifinales ante el español Carlos Alcaraz este martes.

Musetti, contra el australiano Álex de Miñaur, intentará mantenerse vivo en el torneo.