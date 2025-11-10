Heliovaara y Patten, con paso firme ante Harrison y King

Heliovaara y Patten, en su segundo año consecutivo en Turín, persiguen el número 1 mundial de fin de año.
La pareja anglo-finlandesa exhibió su poderío tras su reciente triunfo en París-Bercy y se desquitó de sus rivales en apenas una hora de partido. Un 'break' en cada set le valió para amarrar la victoria.
Harrison y King, octavos del 'ranking', tendrán que ganar sus dos partidos restantes para acceder a la siguiente ronda, entre los que se encuentra el duelo ante el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic.