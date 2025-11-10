Tenis
10 de noviembre de 2025 - 15:30

Heliovaara y Patten, con paso firme ante Harrison y King

Roma, 10 nov (EFE).- El finés Harri Heliovaara y el inglés Henry Patten superaron este lunes, en la primera jornada de las Finales ATP de dobles, a los estadounidenses Chrsitian Harrison y Evan King en dos sets, por un doble 6-4 que les acerca a las semifinales.

Por EFE

Heliovaara y Patten, en su segundo año consecutivo en Turín, persiguen el número 1 mundial de fin de año.

La pareja anglo-finlandesa exhibió su poderío tras su reciente triunfo en París-Bercy y se desquitó de sus rivales en apenas una hora de partido. Un 'break' en cada set le valió para amarrar la victoria.

Harrison y King, octavos del 'ranking', tendrán que ganar sus dos partidos restantes para acceder a la siguiente ronda, entre los que se encuentra el duelo ante el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic.