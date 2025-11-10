Sabalenka termina 2025 como número 1

Tras perder en la lucha por el título de las finales WTA ante la kazaja Elena Rybakina, la bielorrusa se mantiene firme al frente de la tabla con 10.870 puntos, muy por delante de Swiatek (8.395) y la estadounidense Coco Gauff (6.763).

Mientras que el podio se mantiene invariable respecto al pasado año, destaca el ascenso de la norteamericana Amanda Anisimova al cuarto puesto con 6.287 puntos, ya que en 2024 ocupaba el puesto 36 de la tabla, en tanto que Rybakina (5.850) arrebata el quinto puesto a la estadounidense Jessica Pegula (5.583).

La también estadounidense Madison Keys (4.335), la italiana Jasmine Paolini (4.325) y las rusas Mirra Andreeva (4.319) y Ekaterina Alexandrova (3.375) completan el 'top 10' tras el torneo de Riad, mientras que Belinda Bencic (3.168) se queda a las puertas tras un año de gran progresión, pues tras volver de su embarazo en noviembre de 2024 estaba fuera de las 300 primeras.

La española Paula Badosa, que paró su actividad de forma prematura, acaba el año en el puesto vigésimo quinto con 1.676 puntos y Jessica Bouzas en el cuadragésimo segundo con 1.262, en tanto que la colombiana Emiliana Arango es la mejor latinoamericana, cuadragésima octava con 1.176.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy