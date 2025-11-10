Sinner doblega a un Auger-Aliassime con problemas físicos

Sinner comenzó la defensa de la corona de 'maestro' conquistada en 2024 sin sobresaltos y logró una victoria en dos sets para otear el pase a semifinales, en las que podría medirse al español Carlos Alcaraz, con el que se juega el número 1 de la clasificación mundial de 2025.

Favorecido, eso sí, por las molestias que sufrió Auger-Aliassime desde el final del primer set que le impidieron pelear por, al menos, alargar el partido al tercero. Su gemelo izquierdo le privó de esa posibilidad tras un primer set espectacular en el que se defendió muy bien ante el italiano.

El que fue pupilo del español Toni Nadal volvió a poner en apuros a la sensación italiana, como ya hizo hace algunas semanas en París. Sostenido en buena medida por su servicio, con el que firmó 8 saques directos en el primer envite, llegó a salvar incluso una bola de 'break' con 5-4 en contra para mantenerse a flote durante unos minutos más, cuando Sinner no perdonó para quebrar y adjudicarse la primera manga.

Entonces se le notó el malestar físico al candiense. Torció el gesto en los últimos puntos del set y se marchó directamente al vestuario con problemas en el gemelo izquierdo.

No fue la misma versión cuando se reanudó el partido tras casi 7 minutos de parón. Sufrió en las arrancadas, dejó espacios libres y cedió, inevitablemente, su primer servicio.

Tuvo que pedir otro tiempo médico porque su gemelo se debilitó cada vez más. Con 3-0 para Sinner, un masaje le permitió continuar jugando pese a sus evidentes limitaciones y, aunque consiguió mantener un servicio salvando dos bolas de rotura, claudicó definitivamente ante la consistencia del italiano, que cerró sin miramientos el duelo con un saque directo para el 6-1 final tras poco más de hora y media.

Hasta el empate a 5 del primer set, Auger-Aliassime compitió de tú a tú con el vigente campeón. Se ganó el derecho a creer en la sorpresa, pero su físico le impidió disfrutar de una gran noche.

El kazajo Alexander Bublik es el primer reserva, que podría entrar en el torneo si se agrava la lesión del canadiense y decide retirarse.

Por lo pronto, Auger-Aliassime se medirá el miércoles al estadounidense Ben Shelton. Jannik Sinner, en el duelo de ganadores, al alemán Alexander Zverev, en uno de los partidos más atractivos de toda la fase de grupos.