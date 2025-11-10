Sinner: "Ha sido muy complicado el inicio, luego él ha tenido el problema..."

"Estoy muy contento de jugar aquí en Turín, es un torneo y un sitio muy especial. Me he sentido bien, ha sido muy complicado en el inicio, luego él ha tenido el problema... El nivel ha sido alto en el inicio y estoy contento de haber empezado bien", dijo sobre la pista central del Inalpi Arena.

"Me llevo positivo a casa la sensación de jugar aquí. La pista es un poco diferente y estoy contento de haberme adaptado. El grupo es complicado, con jugadores fuertes, tienes que estar concentrado todo el partido porque ceder un 'break' es complicado de recuperar", añadió.

Su próximo rival, este miércoles, será el alemán Alexander Zverev, que ganó en su duelo al estadounidense Ben Shelton, rival de Auger-Aliassime si las molestias de éste no persisten. En caso de que tenga que abandonar, el kazajo Alexander Bublik es el primer reserva.

Sinner, además, valoró el hecho de que haya dos italianos en el cuadro individual y a Simone Bolleli y Andrea Vavassori en el de dobles.

"Es muy especial tener a Musetti y el dobles. Hay mucha Italia aquí, en Italia", señaló.