Cash y Glasspool finalizan el año como números 1 del mundo

Cash y Glasspool sumaron su primera victoria en Turín, donde perdieron en la jornada inicial ante los italiano Simone Bolelli y Andrea Vavassori. El triunfo no solo garantizó el trofeo de números 1 que recibieron al terminar el partido, sino la eliminación de los alemanes, vigentes campeones.

La igualdad del primer envite, que se decidió en un largo 'tie-break' (11-9) dio paso a una segunda manga en la que Cash y Glasspool dominaron sin piedad, quebrando en dos ocasiones y aprovechando la primera bola de partido para cerrar el partido.

Cash y Glasspool ganaron este año 7 títulos juntos, entre los que destaca Wimbledon. Además, fueron finalistas en otros cuatro torneos.

Son los favoritos para levantar la Copa de Maestros, aunque tendrán que certificar su acceso a las semifinales en la última jornada, donde se medirán al español Marcel Granollers y al argentino Horacio Zeballos, pareja tres del mundo que también suma una victoria y mantiene sus opciones de acceder a semis.

