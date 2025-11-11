Granollers y Zeballos se complican en Turín

Después de su gran victoria en la jornada inicial ante los vigentes campeones, los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz, compitieron sin éxito por una victoria ante los tenistas locales, números siete del ránking, impulsados por el apoyo total del Inalpi Arena que acoge el evento y por su éxito ante los favoritos de la edición, los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool.

Fue un choque entre ganadores de grupo y dos de las parejas más prolíficas del año. Granollers y Zeballos levantaron Roland Garros y el US Open, mientras que Bolelli y Vavassori conquistaron Wimbledon. Duelo de tres 'Grand Slam' que reflejó el igualado nivel en la pista rápida turinesa.

Porque tuvo que ser el 'tie-break' el que decidió el primer envite, aunque fueron español y argentino los que gozaron de 5 bolas de 'break' por solo dos de los italianos hasta el empate a 6. En el desempate, dos roturas condenaron a Granollers y Zeballos, que además comenzaron el segundo set cediendo el servicio tras tener un 30-0 a su favor, desventaja decisiva en la derrota.

Español y argentino llegaron a Turín como ganadores este año de dos 'Grand Slam', Roland Garros y Estados Unidos, y otros tres títulos como Madrid, Basielea y Bucarest. Veteranos de 39 y 38 años, respectivamente, están en su sexta participación en la Copa de Maestros como pareja, con un mejor resultado cosechado en 2023 cuando cayeron en la final.

Granollers, en realidad, ya ganó este prestigioso torneo que reúne a las mejores raquetas del circuito en 2012, hace ya 13 años, junto a su compatriota Marc López, cuando se celebraba en Londres.

En la última jornada, por un puesto en semifinales, se medirán a los número 1 y favoritos Cash y Glasspool.