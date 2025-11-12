Alcaraz se jugará las semifinales y el número 1 en el segundo turno

Será la primera vez en la edición que Alcaraz juegue en el turno de noche en Turín, pues los dos partidos previos los disputó en el primero, no antes de las 14.00 (13.00 GMT). Musetti, en cambio, jugará su segundo duelo en este horario, después de su victoria el martes ante el australiano Álex de Miñaur.

Con el grupo Jimmy Connors totalmente abierto, con la posibilidad de que los cuatro tenistas que lo conforman accedan a la siguiente ronda o queden eliminados, Alcaraz saltará ya sabiendo el resultado entre el estadounidense Taylor Fritz y De Miñaur.

El murciano depende de sí mismo para estar en la próxima ronda, pues apuntarse un set le garantizaría estar en semifinales independientemente del resto de resultados.

Incluso perdiendo podría clasificarse, siempre y cuando De Miñaur gane a Fritz o, si pierde en tres sets ante Musetti, Fritz gane a De Miñaur en 2 sets.

Solo quedaría eliminado si cae en dos sets ante Musetti y Fritz gana a De Miñaur.

Una victoria le aseguraría terminar el año en lo más alto, como número 1.

Si pierde y accede a semifinales, también podría certificar el número 1. En esa ronda podría cruzarse con el italiano Jannik Sinner, el único que puede pelear el puesto más alto del ránking al español.