Arévalo y Pavic otean las semifinales

La victoria del salvadoreño y el croata clasificó automáticamentea los británicos Neil Skupski y Joe Salisbury.

Dos 'tie-breaks' y un superdesempate necesitaron los finalistas de la pasada edición y ganadores de tres Masters 1.000 durante el curso para ganar su primer partido en la Copa de Maestros 2025, igualado al máximo pero que cayó merecidamente del lado de Arévalo y Pavic.

Gozó de dos bolas de partido cada pareja. Harrison, de hecho, se vio casi ganador con su servicio antes de hacer una doble falta que permitió, a la postre, la victoria de Arévalo y Pavic.

Cuartos en el ránking, Arévalo y Pavic se jugarán a todo o nada el pase a semifinales contra el binomio formado por el finés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, segundos del mundo. Una victoria certifica el pase a semifinales, una derrota, la eliminación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Harrinson y King, con dos derrotas en las dos primeras jornadas, están ya sin opciones de acceder a semifinales y por tanto eliminados.