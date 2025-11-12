De Miñaur, abatido tras su derrota: "Mentalmente me está matando perder estos partidos"

De Miñaur tuvo un 5-4 a su favor en el tercer set con saque, pero perdió 4 juegos seguidos ante un Musetti que aparentaba estar fundido y acabó perdiendo su partido, aunque todavía mantiene opciones de pasar a semifinales del torneo turinés.

"Creo que probablemente sea bueno que no exprese mis sentimientos, porque son bastante oscuros. Siento que ha sido ese tipo de año en el que he tenido lo que parecen un montón de partidos que deberían haber salido a mi favor y que, de alguna manera, no lo han hecho, así que... no estoy muy bien", declaró en rueda de prensa tras el duelo.

"Tengo que hablar con mi equipo e intentar resolver estos problemas, porque son cosas que no pueden seguir pasando. Si realmente quiero dar el siguiente paso en mi carrera, no puedo perder estos partidos. Simplemente no puedo. Siento que he perdido muchos este año", añadió.

El australiano, ganador en Washington este curso, insistió en que psicológicamente está afectado por este tipo de derrotas.

"Más que nada, estoy llegando a un punto en el que mentalmente me está matando perder estos partidos. No sé cuántas veces más podré soportar una derrota como esta", finalizó.