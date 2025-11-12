Tenis
12 de noviembre de 2025 - 07:50

Las posibilidades de Alcaraz en Turín: un set vale las semis, una derrota puede eliminarle

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2386

Redacción deportes, 12 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz se jugará este jueves su acceso a las semifinales de las Finales ATP ante el italiano Lorenzo Musetti, duelo en el que le bastaría un set para asegurarse el pase y en el que se juega además ser el número 1 a final de temporada.

Por EFE

El grupo Jimmy Connors de las Finales ATP está abierto de par en par. Todos los participantes, entre los que también se encuentran el australiano Álex de Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz, pueden superar la fase de grupos o quedar eliminados.

Alcaraz, que es el único con dos victorias antes de que se dispute esta tercera jornada, es el que más posibilidades tiene de pasar, pero existe un escenario en el que podría quedar eliminado.

Al murciano, en realidad, le vale con hacer un set para estar en semifinales. No para amarrar el número 1, para lo que necesita obligatoriamente una victoria, sea en esta tercera jornada de la fase de grupos o en una hipotética semifinal.

Incluso perdiendo ante Musetti, tiene opciones de estar en semifinales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

. pierde en 3 sets ante Musetti y Fritz gana a De Miñaur en 3 sets

. si pierde contra Musetti y De Miñaur gana a Fritz

. si pierde en 3 sets ante Musetti y Fritz gana a De Miñaur en 2 sets

. Si pierde en 2 sets ante Musetti y Fritz vence a De Miñaur.