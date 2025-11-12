Las posibilidades de Alcaraz en Turín: un set vale las semis, una derrota puede eliminarle

El grupo Jimmy Connors de las Finales ATP está abierto de par en par. Todos los participantes, entre los que también se encuentran el australiano Álex de Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz, pueden superar la fase de grupos o quedar eliminados.

Alcaraz, que es el único con dos victorias antes de que se dispute esta tercera jornada, es el que más posibilidades tiene de pasar, pero existe un escenario en el que podría quedar eliminado.

Al murciano, en realidad, le vale con hacer un set para estar en semifinales. No para amarrar el número 1, para lo que necesita obligatoriamente una victoria, sea en esta tercera jornada de la fase de grupos o en una hipotética semifinal.

Incluso perdiendo ante Musetti, tiene opciones de estar en semifinales.

. pierde en 3 sets ante Musetti y Fritz gana a De Miñaur en 3 sets

. si pierde contra Musetti y De Miñaur gana a Fritz

. si pierde en 3 sets ante Musetti y Fritz gana a De Miñaur en 2 sets

. Si pierde en 2 sets ante Musetti y Fritz vence a De Miñaur.