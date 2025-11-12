Salisbury y Skupski rozan las semifinales en Turín

Los número 5 del mundo sorprendieron a los número 2 del mundo en un partido que tuvo se decidió en el superdesempate a 10 puntos tras casi dos horas de duelo. En el primer envite, Salisbury y Skupski necesitaron de 5 bolas de set para agenciarse la manga. En la segunda cedieron un servicio y en el 'super tie-break' aprovecharon la primera bola de partido para cerrar la victoria.

Los británicos, finalistas de dos grandes como Roland Garros y el Abierto de Estads Unidos, superaron los problemas físicos de un Salisbury que necesitó asistencia médica por unas molestias musculares.

La victoria les coloca como líderes de grupo, invictos y con solo un set en contra.

Su clasificación a semifinales podría llegar incluso sin saltar a pista, siempre que el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic superen a los estadounidenses Christian Harrison y Evan King.

