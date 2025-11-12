Sinner: "Quiero ser tácticamente perfecto contra todos"

Sinner ya está en semifinales. Superó a Zverev con autoridad en dos sets y jugará tranquilo ante el estadounidense Ben Shelton, ya eliminado.

"Hay mucho trabajo detrás. Es muy importante la confianza, en el último período he jugado muy bien y me siento bien en los puntos importantes. Queremos ir lo más lejos posible en el sentido de jugar de la manera justa, de ser tácticamente perfecto contra todos", dijo sobre la pista central del Inalpi Arena, ante un público italiano entregado a su ídolo.

"Ha sido un partido muy difícil, he sacado muy bien en los momentos importantes porque he tenido varias bolas de 'break' en contra en el primer y en el segundo set. Nos conocemos bien 'Sascha' y yo. Hemos cambiado un poco los dos. Él ha jugado muy bien desde el fondo. No ha habido tantos puntos largos, igual no hemos dado el nivel que dio ayer Lorenzo...", comentó entre risas, en referencia a la remontada de su compatriota Musetti ante el australiano Álex De Miñaur.

Precisamente esa victoria obliga al español Carlos Alcaraz a ganar a Musetti para poder cerrar su pase a semifinales. Un set basta al murciano, que en caso de ganar el duelo sería matemáticamente número 1 a final de año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tiene opciones también Sinner de ser número 1 a final del año, aunque depende de la derrota de Alcaraz tanto ante Musetti como en las semifinales a las que puede llegar, así como de ganar el torneo invicto.