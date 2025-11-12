Zverev: "El partido estuvo más reñido de lo que dice el marcador"

Hasta 7 bolas de 'break' salvó el italiano, que certificó su pase a las semifinales del torneo de Turín gracias a un sólido servicio.

"La mayor diferencia en el partido de hoy ha sido cómo ha sacado en los puntos de 'break'. He tenido más puntos de rotura que él. Me he sentido muy bien desde la línea de fondo, pero él tuvo dos oportunidades de romperme el servicio y las aprovechó ambas. Yo tuve muchas oportunidades y no aproveché ninguna", declaró en rueda de prensa.

"El marcador fue 6-4 y 6-3 pero, en mi humilde opinión, creo que el partido estuvo más reñido de lo que indica el marcador. Creo que fue un partido de muy alto nivel. Creo que jugamos muy bien, especialmente desde la línea de fondo", puntualizó.

"Es bastante fácil para vosotros (prensa) porque el marcador dice 6-4, 6-3. Si analizáis el partido más a fondo, creo que podría haber sido diferente, así que... No juzguéis siempre el partido por el marcador", insistió.

Zverev habló también de lo que le falta para poder pelear por el número 1: "Lo primero es mantenerme sano y sin lesiones. Este año ha sido una pesadilla para mí en cuanto a lesiones. Siempre tenía algo. Me resultaba difícil mejorar cuando siempre tenía que intentar recuperarme".