Alcaraz, a por el número 1 con la "tranquilidad" de las semifinales

"Intento no pensar en ello, pero es muy difícil no pensar en el puesto número 1. Al principio del partido pensé un poco en ello. Pero durante el partido había muchas otras cosas en las que estar", declaró el murciano en rueda de prensa tras su victoria ante el estadounidense Taylor Fritz, el pasado 11 de noviembre.

Ante Musetti, en la tercera jornada de la fase de grupos de las Finales ATP, en realidad, no le queda otra que pensar en ser el número 1 del año. Porque ya clasificado a semifinales, su partido se reduce a eso.

De fondo, la posibilidad de evitar a Sinner en semifinales. En caso de ganar a Musetti, el premio es doble. Número 1 asegurado y primero de grupo para semifinales. La derrota supone otro desafío en su carrera. Segundo puesto del grupo y enfrentamiento ante Sinner para certificar su dominio en el ránking y luchar por un puesto en la final de un torneo que nunca ha ganado.

Alcaraz tendrá a todo el público en contra al disputarse el torneo en tierras italianas y jugar contra un ídolo local, Musetti. Los aficionados animarán al de Carrara, que necesita ganar para poder estar en semifinales. La victoria de Musetti, además, garantiza al italiano ser primero de grupo y evitar el derbi italiano ante Sinner en semifinales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Contará el murciano con un apoyo claro, el australiano Álex de Miñaur. La victoria del tenista de origen hispano-uruguayo ante Fritz en dos sets permitió la clasificación anticipada de Alcaraz. Ahora, la victoria de Alcaraz permitiría la clasificación como segundo de grupo de De Miñaur.