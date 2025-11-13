Alcaraz, número 1 del año 2025

El tenista de El Palmar, ganador este año de dos 'Grand Slam', Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, reeditó el éxito que ya alcanzó en 2022, cuando se convirtió en el número 1 más joven de la historia de la ATP.

En aquella ocasión recogió el premio con 19 años, enfundado en un traje negro y pantalón claro al no competir por una lesión abdominal. Esta vez se coronó vestido de corto. El escenario, el mismo. La pista central del Inalpi Arena, recinto que pone el broche de oro a la temporada con las ocho mejores raquetas del circuito.

Ganador de 70 partidos ganados en el curso, cuatro más que en 2023, la que había sido hasta el momento su mejor campaña, sumó un total de 8 títulos, repartidos en los dos grandes ya mencionados y en Tokyo, Cincinatti, Queen's, Roma, Montecarlo y Rotterdam. Solo perdió en las finales de Wimbledon y Barcelona.

Alcaraz competía con el italiano Jannik Sinner por el cetro mundial, pero el español dependía de sí mismo para alzarse ganador de la batalla. El camino más asequible para lograrlo era con el pleno en la fase de grupo de la Copa de Maestros. Dicho y hecho. Por el camino dejó al australiano Álex de Miñaur, al estadounidense Taylor Fritz y a Musetti.

El murciano, que en 2022 se convirtió en el primer jugador diferente a Djokovic, Nadal, Federer y Murray que termina en lo más alto desde 2003, arrebató el puesto a un Sinner que en 2024 acabó en lo más alto y ganó la Copa de Maestros, torneo que Alcaraz persigue en esta edición en plenas condiciones por primera vez desde que participa.

Espera rival en semifinales, que conocerá tras los partidos del viernes. O el alemán Alexander Zverev o el canadiense Félix Auger Aliassime.