Alcaraz recibirá el trofeo de número 1 del año el viernes

Justo antes del partido del italiano Jannik Sinner, con el que peleaba por acabar el año en lo más alto, Alcaraz recibirá el trofeo de número 1 del año que consiguió al ganar a Lorenzo Musetti este jueves (6-4 y 6-1), tal y como informó la ATP.

Es la segunda vez que Alcaraz gana el trofeo de número 1 del año. Lo consiguió en 2022, pero no participaba en la edición de la Copa de MAestros por una lesión abdominal. En este caso, peleará por el título.

En semifinales espera rival, que saldrá del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el canadiense Félix Auger-Aliassime. Las otras semifinales serán entre Sinner y el australiano Álex de Miñaur, por lo que podría haber una final Alcaraz-Sinner.