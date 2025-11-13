Alcaraz se jugará el pase a la final en el segundo turno del sábado

El murciano, que recogerá el trofeo de número 1 del 2025 el viernes a las 14.00 (13.00 GMT), saltará a la pista en el segundo turno por segunda vez consecutiva, pues disputó el tercer partido de la fase de grupos ante Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1) en el mismo horario.
Será el italiano Jannik Sinner el que juegue en el primer turno, no antes de las 14.30 (13.30), la primera semifinal ante el australiano Álex de Miñaur.
Alcaraz persigue ganar la Copa de Maestros por primera vez en su carrera, mientras que Sinner defiende la corona conquistada en 2024.