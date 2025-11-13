Alcaraz: "Ser número 1 del año significa el mundo para mí"

"Significa el mundo para mí. El número 1 del año es siempre un objetivo. Para ser sincero vi el numero 1 muy lejos con Jannik (Sinner) ahí. Pero desde la mitad de la temporada hasta ahora me propuse el objetivo porque estaba ahí, tenía la oportunidad de jugar buenos torneos seguidos para darme la oportunidad de estar cerca, de pelear con Jannik y al final la conseguí", declaró en la pista del Inalpi Arena de Turín.

"Significa todo, por todo el trabajo que pusimos en todo el año, estoy muy contento con el trabajo de mi equipo", añadió.

El murciano recibirá el trofeo, el mismo que levantó en 2022 en la misma pista, el viernes a las 14.00 horas (13.00 GMT), antes del duelo entre Sinner y el estadounidense Ben Shelton, irrelevante para la fase de grupos con este ya eliminado.

Para lograrlo, tuvo que ganar al italiano Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1), al que conoce muy bien: "Primero de todo quiero decir que estoy muy contento de ver a Musetti jugar las Finales ATP, es un gran jugador, con mucho talento".

"Crecimos juntos, desde los 13-14 años, y vernos jugar ahora aquí es un gran placer. Es muy difícil jugar contra él, devuelve todo. Hay que estar muy concentrado en cada bola. Jugaba en casa, obviamente tenía a la gente a favor. Era un partido muy importante para ambos, él peleaba las semifinales y yo el número 1. Físicamente estaba un poco más afectado, pero creo que ha sido gran partido", terminó.

Alcaraz espera rival en semifinales. Se medirá al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el canadiense Félix Auger-Aliassime. La otra semifinal será entre Sinner y el australiano Álex de Miñaur.