Alcaraz: "Si la Davis fuera cada dos años, el compromiso de los jugadores sería aún mayor"

La reflexión de Alcaraz llegó después de la renuncia de Lorenzo Musetti, la segunda en el equipo italiano tras la de Jannik Sinner. Italia defenderá los títulos conquistados en 2023 y 2024en Bolonia sin sus dos mejores bazas.

También el presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, sugirió este mismo jueves la posibilidad de convertir la Davis en una Copa del Mundo cada dos años.

"Si soy sincero, creo que la Copa Davis es uno de esos torneos a los que no estás acostumbrado a sentir y jugar porque compites para tu país, estás jugando con tus compañeros de equipo. Es totalmente diferente. Creo que es una de las cosas más privilegiadas que puedes hacer en nuestro deporte, representar a tu país", expresó en rueda de prensa el murciano.

"Estoy de acuerdo en que tienen que hacer algo en este evento, porque creo que jugar cada año, quiero decir, no es tan bueno como podría ser si se jugara cada dos o tres años. Creo que si el torneo se jugara cada dos o tres años, el compromiso de los jugadores sería aún mayor, porque es único, es diferente", añadió.

Alcaraz, que está en las semifinales de las Finales ATP, confirmó que jugará en Bolonia: "Yo voy a jugar este año. Tengo muchas ganas de ganar la Copa Davis algún día, porque para mí es un torneo muy importante. Jannik la ha ganado dos veces. Creo que Lorenzo también una o dos veces".

"En mi opinión es normal su decisión (Sinner y Musetti) porque la temporada ha sido muy larga. Es posible que prefieran tener una semana más para recuperarse, para irse de vacaciones, para preparar la pretemporada, lo cual es comprensible. Es normal. Pero yo diría que tienen que hacer algo para que la Copa Davis sea única", insistió.