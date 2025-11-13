De Miñaur echa un capote a Alcaraz

De Miñaur, obligado a ganar para mantenerse vivo, echó un capote a Alcaraz. El murciano saltará a la pista central del Inalpi Arena para medirse al italiano Lorenzo Musetti con la mitad de los deberes hechos, con la tranquilidad de saberse en semifinales. Una victoria ante Musetti le garantiza el número 1 del año y evitar a Jannik Sinner en semifinales. Una derrota le empareja con Sinner en semifinales, duelo por el número 1.

El australiano vivió en Turín una montaña rusa más. Pasó de una depresión tras la derrota ante Musetti a una alegría inmensa por una gran victoria ante el vigente finalista, eliminado antes de lo esperado, que le mantiene con opciones de estar en semifinales.

"Estoy llegando a un punto en el que mentalmente me está matando perder estos partidos. No sé cuántas veces más podré soportar una derrota como esta", dijo hace apenas dos días.

Reanimado, ahora necesita la victoria de Alcaraz ante Musetti para clasificarse a unas semifinales que jamás imaginó alcanzar. En el horizonte le espera Sinner.

Su partido ante Fritz fue todo lo completo que tenía que ser. Un 'break' en el primer set le colocó 3-1 arriba, pero no pudo cerrar el envite tan rápido. Fritz no le quitó la cara al partido en ese momento y reaccionó para igualar de nuevo el duelo. El desempate dictó sentencia a favor del australiano.

En la segunda manga, De Miñaur aprendió de los errores. Desatado por su gran tenis, confiado en la victoria, arrasó a Fritz y se colocó a las primeras de cambio con 3-0. No desaprovechó esta vez la ventaja y en la segunda bola de partido cerró su gran victoria.

Eliminado Fritz, que tuvo oportunidades suficientes para ganar a Alcaraz, ahora De Miñaur espera que el murciano le devuelva el favor de la clasificación anticipada. Necesita una victoria de Alcaraz ante Musetti para estar en semifinales como segundo de grupo. El éxito de Alcaraz supone también la eliminación de Musetti y que finalice en lo más alto del ránking a final de año.