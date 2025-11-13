De Miñaur sonríe: "Por fin gano en Turín"

Cinco partidos después de su primera participación en la Copa de Maestros, a la que se clasificó por vez primera en 2024, el tenista de origen hispano-uruguayo conquistó su primera alegría.

Lo hizo ante el estadounidense Taylor Fritz, al que eliminó en dos sets (7-6(3) y 6-3), en un duelo que certificó la clasificación matemática del español Carlos Alcaraz a semifinales.

Antes, en su periplo en Turín, perdió, en orden de partidos disputados, con el italiano Jannik Sinner, con el ruso Daniil Medvedev y con el propio Fritz en 2024; además de caer ante Alcaraz y el italiano Lorenzo Musetti en esta edición.

"Por fin gano aquí en Turín. Gracias a todos, me encanta Italia, venir y jugar aquí. Tuve una dura derrota hace un par de días y estoy contento de haber podido ganar", dijo sobre la pista del Inalpi Arena que acoge el torneo en la que hace apenas dos días pasó uno de sus peores momentos como tenista.

Llegó a sacar para ganar el partido ante Musetti, pero el italiano le quebró e hizo cuatro juegos seguidos para privarle del éxito: "Estoy llegando a un punto en el que mentalmente me está matando perder estos partidos. No sé cuántas veces más podré soportar una derrota como esta", dijo en rueda de prensa tras esa dolorosa caída.

Ahora puede incluso clasificarse para semifinales. Sólo necesita la victoria de Alcaraz, que está obligado a ganar si quiere asegurarse el número 1 del año este mismo jueves y evitar, de paso, a Sinner en semifinales.

"Lo que tenga que pasar pasará. Estaré relajándome y pasando una buena noche disfrutando en Turín", comentó De Miñaur, que no parece vaya a estar pendiente del partido hasta que termine.