Granollers y Zeballos se despiden de Turín

Con ganas de venganza tras la derrota en las semifinales de la pasada edición de Wimbledon ante la misma pareja, Granollers y Zeballos no pudieron con la pareja número 1 del mundo, consagrada en Turín como gran favorita.

Eliminados tan solo por un 'break' en cada set, Granollers y Zeballos viajarán ahora a Bolonia para representar a sus respectivos países en la Final a 8 de la Copa Davis. España se estrenará ante República Checa. Argentina ante Alemania. Podrían verse enfrentados en unas hipotéticas semifinales

Español y argentino llegaron a Turín como ganadores este año de dos 'Grand Slam', Roland Garros y Estados Unidos, y otros tres títulos como Madrid, Basielea y Bucarest. Veteranos de 39 y 38 años, respectivamente, cerraron su temporada en el circuito ATP con su sexta participación en la Copa de Maestros como pareja, con un mejor resultado cosechado en 2023 cuando cayeron en la final.

Granollers, en realidad, ya ganó este prestigioso torneo que reúne a las mejores raquetas del circuito en 2012, hace ya 13 años, junto a su compatriota Marc López, cuando se celebraba en Londres.

