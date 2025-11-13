La ATP plantea la posibilidad de celebrar la Copa Davis cada dos años

"En un mundo ideal, creo que la Copa Davis podría disputarse con formato local y visitante cada dos años. Que yo sepa, no hay ninguna Copa del Mundo en el deporte que se celebre cada año. En primer lugar, creo que sería mejor para el producto. Y también aliviaría mucha presión del calendario", dijo el mandatario en una rueda de prensa celebrada en Turín, durante las Finales ATP.

Las Finales ATP continuarán en Turín al menos por un año más, aunque no está claro que ciudad italiana acogerá el torneo desde 2027 hasta 2030, año en el que termina el contrato entre ATP y Federación Italiana de Tenis (FITP). La ciudad de Milán asoma como posible remplazo para esas 4 ediciones.

"No lo hemos decidido (sede para 2027-2030). Es una conversación que tenemos que mantener con la FITP, probablemente a principios del año que viene. Estamos muy contentos aquí (Turín). Obviamente, es algo que debemos tener en cuenta. Hemos acordado solo sentarnos después de este evento y debatirlo a principios del año que viene", desveló.

Gaudenzi, además, explicó que la estrategia de la ATP para aliviar el calendario pasa por reducir el número de torneos de categoría ATP250.

"El tenis es un deporte muy difícil de programar, probablemente el más difícil, por una sencilla razón: se juega con eliminación directa. En los últimos años hemos adoptado la estrategia de reducir el número de torneos 250. Hemos pasado de 38 a creo 29", apuntó.

"El objetivo de nuestro esfuerzo por optimizar el calendario para 2028, cuando se incorporará el nuevo Masters de Arabia Saudí, es seguir reduciendo el número de torneos 250. Los 250 son muy importantes, al igual que los 'Challengers' y los 500. Todas las categorías son importantes. Pero teníamos demasiados. Era muy difícil programarlos dentro del calendario", añadió.

"No se puede aumentar el número de 250 y ampliar los Masters 1.000 al mismo tiempo", finalizó.