Musetti: "Alcaraz cada vez me sorprende más, espero poder vengarme algún día..."

"Creo que conseguí empezar muy bien y sacar con fuerza. Era la única oportunidad que tenía para intentar hacer frente al juego de Carlos. Esta noche creo que él también ha sacado bastante bien. Me ha puesto en una situación en la que he tenido que correr mucho y ser muy agresivo", reconoció Musetti en rueda de prensa, ya eliminado del torneo en el que jugó por vez primera.

"Al final, por supuesto, la parte física fue difícil de manejar. Por supuesto, todo el mérito es de Carlos, que jugó un tenis realmente increíble. Cada vez me sorprende más. Espero poder vengarme algún día. Por supuesto, le deseo mucha suerte en la semifinal", añadió.

Musetti y Alcaraz se conocen desde que tienen 13-14 años, jugando juntos en las categorías inferiores del circuito. El murciano declaró tras su victoria que se alegra mucho de que el italiano esté jugando junto a él este tipo de torneos.

No coincidirán en la Copa Davis de Bolonia, pues Musetti anunció su baja tras dos semanas de excesiva carga física y su situación familiar, pues será padre en los próximos días.

"Creo que Alcaraz y (Jannik) Sinner tienen algo diferente a los demás en cuanto a habilidades. Ahora mismo, lo que más me impresiona, sinceramente, es su condición física, su forma de moverse y recuperarse, y la forma en que se deslizan y se mueven durante los intercambios. La forma en la que pasan de la defensa al ataque es probablemente lo que necesito mejorar para la próxima temporada", finalizó.