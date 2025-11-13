Musetti se baja de la Copa Davis

"Dada mi condición física y mi situación familiar, de acuerdo con el capitán Filippo Volandri, he decidido no participar en las finales de la Copa Davis en Bolonia", anunció en rueda de prensa.

Musetti va a ser padre en los próximos días de su segundo hijo.

El italiano, que sucumbió en dos sets ante el español Carlos Alcaraz (6-4 y 6-1) en las Finales ATP y se quedó a orillas de las semifinales del torneo, acumula mucho desgaste, especialmente en la última semana, en la que jugó el torneo de Atenas, donde perdió ante el serbio Novak Djokovic tras tres horas de final, y en la Copa de Maestros a la que llegó casi sin descanso y precisamente como sustituto de un Djokovic que alegó tener molestias en el hombro.

Musetti era el líder de la selección italiana para la Davis tras la baja de Sinner. La 'Azzurra' defenderá en Bolonia, ante su público, la 'Ensaladera' que conquistó en las dos últimas ediciones, sin sus dos mejores bazas.

Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori completan la expedición italiana a la que se espera se una Lorenzo Sonego, que se entrenó estos días en Turín ante la posibilidad de que Musetti decidiera no jugar.