Puetz y Krawietz se despiden de Turín con victoria ante Bolelli y Vavassori

Los alemanes, vigentes campeones, abandonaron Turín quitándose el mal sabor de boca de sus dos primeras derrotas y superaron a los primeros de grupo tras casi dos horas de igualado partido, especialmente en un superdesempate de 24 puntos con cuatro bolas de partido repartidas en 3 para los germanos y 1 para los locales.

La derrota no cambia nada para Bolelli y Vavassori, ya clasificados a semifinales como su compatriota Jannik Sinner en el cuadro individual, a la espera de la posibilidad de que se una un tercer italiano en esa ronda como Lorenzo Musetti, que se enfrenta al español Carlos Alcaraz.

Para cerrar el grupo de dobles, la pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos peleará por la segunda plaza contra los británicos Julian Cash y Neil Lloyd Glasspool, números 1 confirmados del año.