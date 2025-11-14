Tenis
14 de noviembre de 2025 - 19:00

Alcaraz contra Auger-Aliassime y Sinner contra De Miñaur en las semifinales en Turín

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- Terminada la fase de grupos de las Finales ATP de Turín con la eliminación del alemán Alexander Zverev, las semifinales dispuestas para el sábado se disputarán entre el español Carlos Alcaraz y el canadiense Félix Auger-Aliassime, y entre el italiano Jannik Sinner y el australiano Álex de Miñaur.

Por EFE

Alcaraz, flamante número 1 del año, jugará su partido en el segundo turno, no antes de las 20.30 (19.30 GMT). Llega con pleno de victorias en fase de grupos y mandando en el enfrentamiento directo por 4 victorias a 3 derrotas. Auger-Aliassme se clasificó este viernes al superar a Zverev (6-4 y 7-6(3)).

Abrirán el sábado Sinner y De Miñaur. El italiano mantiene el pleno de victorias desde que comenzara la edición de 2024 (8 seguidas) y no encajó set en ninguna de ellas. El australiano se clasificó esta edición gracias a su primera victoria en este torneo. Sinner lidera el cara a cara entre ellos con un apabullante 12 a 0.

La final se disputará el domingo. Sinner defiende la corona de 2024 y Alcaraz nunca pasó de semifinales.