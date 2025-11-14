Alcaraz contra Auger-Aliassime y Sinner contra De Miñaur en las semifinales en Turín

Alcaraz, flamante número 1 del año, jugará su partido en el segundo turno, no antes de las 20.30 (19.30 GMT). Llega con pleno de victorias en fase de grupos y mandando en el enfrentamiento directo por 4 victorias a 3 derrotas. Auger-Aliassme se clasificó este viernes al superar a Zverev (6-4 y 7-6(3)).

Abrirán el sábado Sinner y De Miñaur. El italiano mantiene el pleno de victorias desde que comenzara la edición de 2024 (8 seguidas) y no encajó set en ninguna de ellas. El australiano se clasificó esta edición gracias a su primera victoria en este torneo. Sinner lidera el cara a cara entre ellos con un apabullante 12 a 0.

La final se disputará el domingo. Sinner defiende la corona de 2024 y Alcaraz nunca pasó de semifinales.