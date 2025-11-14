Arévalo y Pavic caen eliminados en Turín

Los finalistas de la pasada edición de la Copa de Maestros y ganadores en este curso de tres Masters 1.000 como Indian Wells, Miami y Roma, cedieron en dos sets ante los segundos favoritos del torneo.

Un 'tie-break' decidió el igualado primer set, pero dos roturas en la segunda manga aceleraron la victoria de los finlandeses, clasificados para las semifinales junto a los ingleses Joe Salisbury y Neil Skupski.

Heliovaara y Patten se tomaron su venganza personal con Arévalo y Pavic, pues fueron sus verdugos en el mismo escenario en 2024, pero en semifinales.

Finlandés y británico se enfrentarán en las semifinales a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, arropados por el público del Inalpi Arena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy