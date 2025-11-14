Tenis
Salisbury y Skupski suman su tercera victoria en Turín

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- Los británicos Joe Salisbury y Neil Skupski cerraron este viernes la fase de grupos del dobles de las Finales ATP con victoria ante los estadounidenses Christian Harrison y Evan King (7-5 y 6-3).

Por EFE

Salisbury y Skupski, finalistas de dos grandes como Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, finalizaron como primeros de grupo y superaron con facilidad su último compromiso, irrelevante al estar eliminados ya Harrison y King.

Un 'break' en cada manga sirvió a los quintos del mundo para mantener el pleno de tres victorias. En las semifinales se medirán a sus compatriotas Julian Cash y Lloyd Glasspool, números 1 del año y grandes favoritos para levantar el título.

La otra final será entre la pareja formada por el finés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten y el binomio italiano Simone Bolelli y Andrea Vavassori.