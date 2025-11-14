Sinner: "Si tuviera que haber un número 1 que no sea yo, elegiría siempre a Alcaraz"

Alcaraz se coronó como dominador del ránking al ganar al italiano Lorenzo Musetti en la tercera jornada de la fase de grupos de las Finales ATP.
"Estaba muy atento al partido en ese momento. Me alegro por él. Si te dijera que estoy súper feliz, te estaría mintiendo, pero se lo merece porque ha hecho una temporada fantástica y está jugando a un nivel altísimo en cualquier superficie, con un tenis muy agresivo como hemos visto estos días", dijo en rueda de prensa Sinner, tras su victoria ante el estadounidense Ben Shelton.
"Se lo ha merecido, tenía presión y la ha gestionado muy bien. Es una gran persona y tiene un gran equipo a su alrededor que trabaja muy bien", añadió.
"Por mi parte, es una motivación para el año que viene. Trabajaremos mucho. Pero repito, se lo merece. Si tuviera que haber otro número 1 que no sea yo, elegiría que fuera él siempre, se lo merece", finalizó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En semifinales, se medirá al australiano Álex de Miñaur, mientras que Alcaraz espera rival, que saldrá del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el canadiense Félix Auger-Aliassime.