Alcaraz bromea: "Espero, al menos, 3 o 4 personas que me animen en la final"

Alcaraz superó con autoridad en la semifinal al canadiense Auger-Aliassime (6-2 y 6-4) para sellar el pase a su primera final en este torneo. No tendrá mucha a gente a favor porque Sinner reúne el apoyo total.

"Espero, al menos, 3 o 4 personas que me animen...", bromeó, provocando la ovación del Inalpi Arena.

"Va a ser muy difícil. Estoy muy contento de ver a Jannik en otra final. Jugamos a un nivel muy alto, algo bueno para la afición. Intentaré estar concentrado para poder ganar. La gente le animará, por lo que tengo que estar centrado y espero poder jugar un gran partido", añadió.

Sobre su victoria ante el canadiese, comentó: "Creo que he estado muy sólido, muy agresivo, estoy orgulloso. Sin demasiados fallos, intentando ir adelante. He sacado bien, restado bien, importante para ganar la confianza necesaria. Muy contento del nivel para enfrentar una final".

Además, se ganó al público con unas palabras en italiano: "Estoy muy feliz por el partido de hoy. Nos vemos mañana, gracias".