Alcaraz: "Diría que Sinner es favorito"

"Ser el número 1 significa que he jugado muy bien durante toda la temporada, en todas las superficies. Él juega mejor en pista cubierta. Jugamos ante su público. Diría que él es el favorito. No quiero creerlo, pero diría que él es el favorito para mañana, supongo", dijo en rueda de prensa tras su victoria en semifinales ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.

"Jugar contra Jannik en pista cubierta es uno de más difíciles retos que tenemos ahora mismo en el tenis. Creo que lleva una racha de 30 o 31 victorias consecutivas. En pista cubierta jugamos ante su público. Eso hace que sea aún más difícil jugar contra él. Ya veremos mañana. Pero estoy listo para afrontar el reto y estoy listo para jugar un buen partido", añadió.

El murciano desveló que en fase de grupos estaba nervioso por conseguir ser el número 1, pero que desde que lo consiguió subió aún más el nivel.

"En la fase de grupos jugué muy bien al tenis, pero obviamente estaba jugando por el número 1, lo que me ponía nervioso. Lidiar con esos nervios, con esa presión, fue más difícil que llegar a las semifinales. Creo que todos esos nervios desaparecieron y pude jugar muy bien al tenis, a un nivel bastante bueno antes de llegar a la final".

Además, explicó lo que significaría para él ganar un trofeo que solo dos españoles, Manuel Orantes y Alex Corretja, han ganado antes.

"Significaría mucho para mí porque durante la última parte del año he trabajado muy duro y me he concentrado mucho para estar en buena forma y poder jugar este torneo. Obviamente, tenemos torneos muy importantes en pista cubierta. En mi caso, me he centrado especialmente en este. Venir aquí, jugar un buen tenis y poder levantar el trofeo al final de la semana significaría mucho para mí, más aún si ganara a Jannik y estuviera en la misma lista que Orantes y Corretja, como español ganador de este torneo. Sería fantástico poner mi nombre junto al de ellos", apuntó.