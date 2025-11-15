Auger-Aliassime: "Sigo creyendo que puedo ganar Grand Slams y ser número 1"

"He progresado mucho este año. Siempre he creído, desde que era niño, y mi ambición era ganar 'Grand Slams' y ser el número 1 del mundo. He tenido altibajos, pero sinceramente, a pesar de todo, siempre he creído que podía llegar hasta allí. Y sigo creyéndolo. Ahora se trata de hacer lo correcto para mejorar", dijo en rueda de prensa.
"Por supuesto, cuando juego contra Alcaraz y Sinner ahora mismo, la realidad es que están un nivel por encima de todos los demás. Voy a tener que esforzarme. Nunca me ha dado miedo esforzarme, así que todo bien", reconoció el que fuera pupilo de Toni Nadal.
El canadiense se rindió al gran juego del murciano, número 1 del año 2025 y que se jugará la Copa de Maestros con el italiano Jannik Sinner este domingo.
"Para un chico que lo hacía todo bien, recuerdo que hace tres o cuatro años todo el mundo decía: 'El saque, el saque'. Saca increíblemente bien. Lo hace de maravilla. El resto del juego siempre ha sido bueno. Puede cambiar de dirección con ambos golpes. Te presiona de una manera diferente. No sabes qué esperar. Juega a una velocidad muy alta. Creo que eso fue lo más difícil", apuntó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Además, consideró que la Copa Davis debería disputarse cada dos años para mejorar el formato.
"Lo único que sé es que para que sea algo especial, tiene que ser algo poco común. Los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo son cada cuatro años. Si tienes algo cada año, no va a ser tan especial", señaló.