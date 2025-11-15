Facundo Mena y Rodrigo Pacheco, campeones en los dobles del Abierto de Uruguay

Tras caer en el primer set de la final, disputada en la tierra batida de la cancha central del Carrasco Lawn Tennis de Montevideo, el dueto conformado por Mena y Pacheco logró un quiebre que le permitió ponerse 4-2 antes de llevarse el segundo set por 6-3.

Así, la pareja mexicano-argentina forzó un 'super-tiebreak' definitivo en el que logró imponerse por 11-9 ante el dúo de Escobar y Reyes Varela, quienes, pese a haber tenido una mayor efectividad con sus primeros saques y dos aces frente al único de sus rivales, no pudieron hacerse con el campeonato.

Tras recibir el trofeo de manos del presidente del Carrasco Lawn Tennis, Marcos Valdés, los campeones felicitaron a los finalistas y agradecieron tanto el apoyo de sus equipos como de la organización del torneo.

"Siempre es muy lindo jugar acá en Montevideo", destacó el argentino, mientras que su compañero dijo esperar volver el próximo año.

El peruano Ignacio Buse, el argentino Román Burruchaga, y los chilenos Cristian Garín y Marcelo Barrios Vera se convirtieron este viernes en los cuatro mejores del Challenger de Montevideo al sellar sus respectivos boletos a las semifinales.

La edición 24 del Abierto de Uruguay dará al campeón 100 puntos para el ránking, mientras que el finalista se llevará 60. Asimismo, repartirá 160.000 dólares en premios.

El torneo, que comenzó a disputarse en 1998, contó con destacadas participaciones a lo largo de su historia, entre estas las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman, ganadores en distintos años.

El uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título (2009, 2014 y 2017).