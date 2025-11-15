Heliovaara y Patten acaban con el sueño de Bolelli y Vavassori en Turín

No eran los favoritos, pero Bolelli y Vavassori, la primera pareja italiana en semifinales de la Copa de Maestros, contó en todo momento con el apoyo del Inalpi Arena, volcado con sus tenistas durante todo el torneo, más en esta ocasión para intentar lograr dar la sorpresa ante los número 2 del mundo.

Heliovaara y Patten, ganadores este curso en el Abierto de Australia, en Pekín y más recientemente en París, no fallaron en el momento clave para ganarse un hueco en la gran final de la Copa de Maestros por vez primera en su carrera.

Un tempranero 'break', con empate a uno en el marcador en el primer, set rompió la igualdad y encarriló el pase del binomio formado por el finés y el británico. En la segunda manga, los italianos volvieron a ceder su servicio con empate a uno y, aunque salvaron otras tres bolas de rotura, desaprovecharon su oportunidad de igualar con un 'break' que hubiera puesto el empate a 3.

La rotura final de Heliovaara y Patten aceleró el proceso y selló su pase a la gran final, en la que ya esperan un rival británico asegurado que saldrá del duelo entre Joe Salisbury y Neil Skupski contra Julian Cash y Lloyd Glasspool.

Bolelli y Vavassori viajarán ahora a Bolonia para competir con la selección italiana en la Copa Davis.