Lebrón y Stupaczuk se despiden como pareja tras caer eliminados en Dubái

A partir del torneo de México, el último 'major' de la temporada, que se disputará en Acapulco del 22 al 30 de este mes, Lebrón jugará con el argentino Leandro Augsburger y Stupaczuk, con su también compatriota Martín Di Nenno.

Las dos parejas que terminan su relación se enfrentaron este viernes en los cuartos de final de Dubái, categoría P1, con victoria para Lebrón y ‘Stupa’.

Lebrón y Stupaczuk han jugado esta temporada como la pareja número tres del ránking y conquistaron el título en Cancún (México), categoría P2, además de llegar a las finales de los de Miami y Santiago de Chile, ambos P1, y del de Valladolid P2.

Di Nenno y Stupaczuk, conocidos como ‘Superpibes’, emprenderán su tercera etapa juntos.

Su última separación fue en junio del pasado año tras un año y medio de relación, en la que estuvieron cerca de arrebatar el número uno del ránking al argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello.